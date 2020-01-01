Токеномика Tadpole (TAD) Откройте для себя ключевую информацию о Tadpole (TAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tadpole (TAD) Tadpole is a memecoin project on Basechain that blends humor with blockchain technology. Inspired by the playful nature of frogs and tadpoles, it aims to create a fun and engaging community while offering a light-hearted entry point into the crypto space. Tadpole focuses on community-driven growth and viral marketing, leveraging the popularity of memecoins to attract a broad audience. Although primarily a meme-focused project, Tadpole also incorporates unique tokenomics and community incentives to maintain engagement and foster long-term participation on Basechain. TAD is the iconic offspring of Base. With the mission to become the official amphibian mascot of the chain, bringing the best Community Onchain forever. Официальный сайт: https://tadpole.lol/ Купить TAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Tadpole (TAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tadpole (TAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,14K $ 14,14K $ 14,14K Общее предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Оборотное предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,14K $ 14,14K $ 14,14K Исторический максимум: $ 0,00617812 $ 0,00617812 $ 0,00617812 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Tadpole (TAD)

Токеномика Tadpole (TAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tadpole (TAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAD, изучите текущую цену TAD!

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