Что такое Syrup USDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

Источник Syrup USDC (SYRUPUSDC) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Syrup USDC (USD)

Сколько будет стоить Syrup USDC (SYRUPUSDC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Syrup USDC (SYRUPUSDC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Syrup USDC.

SYRUPUSDC на местную валюту

Токеномика Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Понимание токеномики Syrup USDC (SYRUPUSDC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SYRUPUSDC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Syrup USDC (SYRUPUSDC) Сколько стоит Syrup USDC (SYRUPUSDC) на сегодня? Актуальная цена SYRUPUSDC в USD – 1,13 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SYRUPUSDC в USD? $ 1,13 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SYRUPUSDC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Syrup USDC? Рыночная капитализация SYRUPUSDC составляет $ 1,31B USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SYRUPUSDC? Циркулирующее предложение SYRUPUSDC составляет 1,16B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SYRUPUSDC? SYRUPUSDC достиг максимальной цены (ATH) в 1,14 USD . Какова была минимальная цена SYRUPUSDC за все время (ATL)? SYRUPUSDC достиг минимальной цены (ATL) в 1,055 USD . Каков объем торгов SYRUPUSDC? Объем торгов за последние 24 часа для SYRUPUSDC составляет -- USD . Вырастет ли SYRUPUSDC в цене в этом году? SYRUPUSDC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SYRUPUSDC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Syrup USDC (SYRUPUSDC)