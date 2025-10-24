Текущая цена Syrup USDC сегодня составляет 1,13 USD. Следите за обновлениями цены SYRUPUSDC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SYRUPUSDC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Syrup USDC сегодня составляет 1,13 USD. Следите за обновлениями цены SYRUPUSDC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SYRUPUSDC прямо сейчас на MEXC.

Цена Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Текущая цена 1 SYRUPUSDC в USD:

$1,13
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Syrup USDC (SYRUPUSDC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:23 (UTC+8)

Информация о ценах Syrup USDC (SYRUPUSDC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,13
Мин 24Ч
$ 1,13
Макс 24Ч

$ 1,13
$ 1,13
$ 1,14
$ 1,055
-0,00%

+0,02%

+0,15%

+0,15%

Текущая цена Syrup USDC (SYRUPUSDC) составляет $1,13. За последние 24 часа SYRUPUSDC торговался в диапазоне от $ 1,13 до $ 1,13, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SYRUPUSDC за все время составляет $ 1,14, а минимальная – $ 1,055.

Что касается краткосрочной динамики, SYRUPUSDC изменился на -0,00% за последний час, на +0,02% за 24 часа и на +0,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Syrup USDC (SYRUPUSDC)

$ 1,31B
--
$ 1,31B
1,16B
1 157 203 920,548973
Текущая рыночная капитализация Syrup USDC составляет $ 1,31B, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SYRUPUSDC составляет 1,16B, а общее предложение – 1157203920.548973. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,31B.

История цен Syrup USDC (SYRUPUSDC) в USD

За сегодня изменение цены Syrup USDC на USD составило $ +0,00020737.
За последние 30 дней изменение цены Syrup USDC на USD составило $ +0,0063152310.
За последние 60 дней изменение цены Syrup USDC на USD составило $ +0,0131386230.
За последние 90 дней изменение цены Syrup USDC на USD составило $ +0,0164853547481804.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00020737+0,02%
30 дней$ +0,0063152310+0,56%
60 дней$ +0,0131386230+1,16%
90 дней$ +0,0164853547481804+1,48%

Что такое Syrup USDC (SYRUPUSDC)

SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Syrup USDC (USD)

Сколько будет стоить Syrup USDC (SYRUPUSDC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Syrup USDC (SYRUPUSDC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Syrup USDC.

Проверьте прогноз цены Syrup USDC!

SYRUPUSDC на местную валюту

Токеномика Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Понимание токеномики Syrup USDC (SYRUPUSDC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SYRUPUSDC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Сколько стоит Syrup USDC (SYRUPUSDC) на сегодня?
Актуальная цена SYRUPUSDC в USD – 1,13 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SYRUPUSDC в USD?
Текущая цена SYRUPUSDC в USD составляет $ 1,13. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Syrup USDC?
Рыночная капитализация SYRUPUSDC составляет $ 1,31B USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SYRUPUSDC?
Циркулирующее предложение SYRUPUSDC составляет 1,16B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SYRUPUSDC?
SYRUPUSDC достиг максимальной цены (ATH) в 1,14 USD.
Какова была минимальная цена SYRUPUSDC за все время (ATL)?
SYRUPUSDC достиг минимальной цены (ATL) в 1,055 USD.
Каков объем торгов SYRUPUSDC?
Объем торгов за последние 24 часа для SYRUPUSDC составляет -- USD.
Вырастет ли SYRUPUSDC в цене в этом году?
SYRUPUSDC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SYRUPUSDC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:23 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.