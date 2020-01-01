Токеномика Sypher (SYPHER) Откройте для себя ключевую информацию о Sypher (SYPHER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sypher (SYPHER) Sypher is the token for the Tukyo ecosystem. All products and developments made by Tukyo use SYPHER as the core value accrual mechanism, and logical device for performing onchain checks and processes. SYPHER the token has a capped supply of 1 million tokens, with 750,000 immediately released into circulation. The remaining 250,000 have been distributed into the rewards pool for deSypher and saved for future development purposes. The game is hosted on Base, as well as the token. More details are available on the tokenomics page about the distribution. Sypherbot is a telegram bot with group admin, moderation and multi-chain crypto capabilities. It is also an LLM bot with the ability to respond intelligently to queries, as well as run functions by command using intent processing. Официальный сайт: https://tukyo.org/ Whitepaper: https://desypher.net/whitepaper.html Купить SYPHER сейчас!

Токеномика и анализ цен Sypher (SYPHER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sypher (SYPHER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,25K $ 54,25K $ 54,25K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,25K $ 54,25K $ 54,25K Исторический максимум: $ 0,181758 $ 0,181758 $ 0,181758 Исторический минимум: $ 0,03781156 $ 0,03781156 $ 0,03781156 Текущая цена: $ 0,054246 $ 0,054246 $ 0,054246 Узнайте больше о цене Sypher (SYPHER)

Токеномика Sypher (SYPHER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sypher (SYPHER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYPHER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYPHER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYPHER, изучите текущую цену SYPHER!

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