Токеномика Synthetix USDx (USDX) Откройте для себя ключевую информацию о Synthetix USDx (USDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Synthetix USDx (USDX) Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Официальный сайт: https://www.synthetix.io Купить USDX сейчас!

Токеномика и анализ цен Synthetix USDx (USDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synthetix USDx (USDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 279,17K $ 279,17K $ 279,17K Общее предложение: $ 278,79K $ 278,79K $ 278,79K Оборотное предложение: $ 278,79K $ 278,79K $ 278,79K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 279,17K $ 279,17K $ 279,17K Исторический максимум: $ 1,058 $ 1,058 $ 1,058 Исторический минимум: $ 0,62038 $ 0,62038 $ 0,62038 Текущая цена: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Узнайте больше о цене Synthetix USDx (USDX)

Токеномика Synthetix USDx (USDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synthetix USDx (USDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDX, изучите текущую цену USDX!

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