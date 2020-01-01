Токеномика Synthetify (SNY) Откройте для себя ключевую информацию о Synthetify (SNY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Synthetify (SNY) "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Официальный сайт: http://synthetify.io/ Купить SNY сейчас!

Токеномика и анализ цен Synthetify (SNY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synthetify (SNY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,31K $ 37,31K $ 37,31K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 11,56M $ 11,56M $ 11,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 322,72K $ 322,72K $ 322,72K Исторический максимум: $ 7,42 $ 7,42 $ 7,42 Исторический минимум: $ 0,00180255 $ 0,00180255 $ 0,00180255 Текущая цена: $ 0,00322661 $ 0,00322661 $ 0,00322661 Узнайте больше о цене Synthetify (SNY)

Токеномика Synthetify (SNY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synthetify (SNY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNY, изучите текущую цену SNY!

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