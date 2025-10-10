Токеномика SynthesizeAI (SYNTH) Откройте для себя ключевую информацию о SynthesizeAI (SYNTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен SynthesizeAI (SYNTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SynthesizeAI (SYNTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 145,02K $ 145,02K $ 145,02K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 961,00M $ 961,00M $ 961,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 150,90K $ 150,90K $ 150,90K Исторический максимум: $ 0,00169867 $ 0,00169867 $ 0,00169867 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001509 $ 0,0001509 $ 0,0001509 Узнайте больше о цене SynthesizeAI (SYNTH) Купить SYNTH сейчас!

Информация о SynthesizeAI (SYNTH) SynthesizeAI is an AI-powered platform designed to simplify and automate crypto-related tasks for individuals, traders, and Web3 communities. It offers advanced AI tools for market analysis, trading insights, meme generation, and community engagement. The platform features Bee, an AI crypto sidekick that provides real-time market data, technical analysis, and trading signals, enhancing decision-making through voice and text commands . Additionally, SynthesizeAI automates meme creation tailored to crypto communities , boosting user engagement across the Web3 ecosystem. The $SYNTH token powers the ecosystem, offering holders benefits exclusive feature access, and community rewards. SynthesizeAI’s goal is to streamline crypto operations, enabling users to trade smarter, engage deeper, and manage assets efficiently—all through AI automation. SynthesizeAI is an AI-powered platform designed to simplify and automate crypto-related tasks for individuals, traders, and Web3 communities. It offers advanced AI tools for market analysis, trading insights, meme generation, and community engagement. The platform features Bee, an AI crypto sidekick that provides real-time market data, technical analysis, and trading signals, enhancing decision-making through voice and text commands . Additionally, SynthesizeAI automates meme creation tailored to crypto communities , boosting user engagement across the Web3 ecosystem. The $SYNTH token powers the ecosystem, offering holders benefits exclusive feature access, and community rewards. SynthesizeAI’s goal is to streamline crypto operations, enabling users to trade smarter, engage deeper, and manage assets efficiently—all through AI automation. Официальный сайт: https://www.synthesizeai.net/

Токеномика SynthesizeAI (SYNTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SynthesizeAI (SYNTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYNTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYNTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYNTH, изучите текущую цену SYNTH!

Прогноз цены SYNTH Хотите узнать, куда может двигаться SYNTH? Наша страница прогноза цены SYNTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SYNTH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!