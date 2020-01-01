Токеномика SYNO Finance (SYNO) Откройте для себя ключевую информацию о SYNO Finance (SYNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SYNO Finance (SYNO) Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution. Официальный сайт: https://synonym.finance Whitepaper: https://synonym-finance.gitbook.io/synonym-finance/documentation/overview Купить SYNO сейчас!

Токеномика и анализ цен SYNO Finance (SYNO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SYNO Finance (SYNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 130,51K $ 130,51K $ 130,51K Общее предложение: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Оборотное предложение: $ 251,20M $ 251,20M $ 251,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 415,62K $ 415,62K $ 415,62K Исторический максимум: $ 0,084796 $ 0,084796 $ 0,084796 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00051953 $ 0,00051953 $ 0,00051953 Узнайте больше о цене SYNO Finance (SYNO)

Токеномика SYNO Finance (SYNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SYNO Finance (SYNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYNO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYNO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYNO, изучите текущую цену SYNO!

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