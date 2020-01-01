Токеномика Symbiosis (SIS) Откройте для себя ключевую информацию о Symbiosis (SIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Symbiosis (SIS) Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Официальный сайт: https://symbiosis.finance/ Купить SIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Symbiosis (SIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Symbiosis (SIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,48M $ 3,48M $ 3,48M Общее предложение: $ 99,74M $ 99,74M $ 99,74M Оборотное предложение: $ 65,32M $ 65,32M $ 65,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,31M $ 5,31M $ 5,31M Исторический максимум: $ 5,59 $ 5,59 $ 5,59 Исторический минимум: $ 0,0451631 $ 0,0451631 $ 0,0451631 Текущая цена: $ 0,053013 $ 0,053013 $ 0,053013 Узнайте больше о цене Symbiosis (SIS)

Токеномика Symbiosis (SIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Symbiosis (SIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIS, изучите текущую цену SIS!

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