Токеномика Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned. Официальный сайт: https://www.sygnum.com/ Купить FIUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,15M $ 48,15M $ 48,15M Общее предложение: $ 4,20K $ 4,20K $ 4,20K Оборотное предложение: $ 4,20K $ 4,20K $ 4,20K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,15M $ 48,15M $ 48,15M Исторический максимум: $ 11 475,65 $ 11 475,65 $ 11 475,65 Исторический минимум: $ 11 251,76 $ 11 251,76 $ 11 251,76 Текущая цена: $ 11 475,65 $ 11 475,65 $ 11 475,65 Узнайте больше о цене Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Токеномика Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIUSD, изучите текущую цену FIUSD!

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