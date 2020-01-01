Токеномика SyBTC (SYBTC) Откройте для себя ключевую информацию о SyBTC (SYBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SyBTC (SYBTC) Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS. Официальный сайт: https://symbiosis.finance/ Купить SYBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен SyBTC (SYBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SyBTC (SYBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 694,03K $ 694,03K $ 694,03K Общее предложение: $ 6,47 $ 6,47 $ 6,47 Оборотное предложение: $ 6,47 $ 6,47 $ 6,47 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 694,03K $ 694,03K $ 694,03K Исторический максимум: $ 112 107 $ 112 107 $ 112 107 Исторический минимум: $ 74 649 $ 74 649 $ 74 649 Текущая цена: $ 107 239 $ 107 239 $ 107 239 Узнайте больше о цене SyBTC (SYBTC)

Токеномика SyBTC (SYBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SyBTC (SYBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYBTC, изучите текущую цену SYBTC!

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