Цена Swing Bydney (PLSR)
Текущая цена Swing Bydney (PLSR) сегодня составляет 0.0000232 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PLSR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Swing Bydney:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 377.77 USD
- Изменение цены Swing Bydney в течение дня составляет +0.47%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Swing Bydney на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Swing Bydney на USD составило $ -0.0000089929.
За последние 60 дней изменение цены Swing Bydney на USD составило $ -0.0000124925.
За последние 90 дней изменение цены Swing Bydney на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.47%
|30 дней
|$ -0.0000089929
|-38.76%
|60 дней
|$ -0.0000124925
|-53.84%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Swing Bydney: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.31%
+0.47%
+31.52%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
"$PLSR/ SwingBydney helps "Act One agents" (AI personas) create their own characters and environments. This means developers and users can design unique, compassionate AI models—perfect for emotional intelligence, companionship, and creativity. The focus on "compassionate pleasure models" is key. AI that understands and prioritizes emotional well-being can redefine how humans interact with technology—making AI feel truly supportive and human-centric. $PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.The project isn’t just tech-focused; it also funds AI-driven arts and creative projects. By empowering colleagues in the AI space and supporting the community, $PLSR creates a collaborative ecosystem.$PLSR is more than a token; it’s a movement to create a compassionate, open-source AI ecosystem. From companionship to infrastructure and creative arts, $PLSR is building the tools for a human-AI future.
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€0.000022272
|1 PLSR к USD
$0.0000232
|1 PLSR к MYR
RM0.000103472
|1 PLSR к TRY
₺0.000835664
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¥0.00354728
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₽0.002239496
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₹0.002013528
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Rp0.380327808
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￡E.0.001170672
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R$0.000133632
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C$0.000032944
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৳0.002817872
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₴0.000967208
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Bs0.001392
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