Токеномика Swell Restaked BTC (SWBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Swell Restaked BTC (SWBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swell Restaked BTC (SWBTC) swBTC is the receipt token for Swell DAO's Restaked WBTC. swBTC accepts WBTC and then allocates it across multiple restaking platforms to bring best in class BTC restaking yield to its holders. swBTC will be restaking layer agnostic and so is able to deploy across Symbiotic with other restaking platforms like Eigen Layer to follow shortly after. By restaking WBTC into these restaking protocols, swBTC is able to secure and derive yield networks and AVS's while still being a liquid token. Официальный сайт: https://app.swellnetwork.io/stake/swbtc Купить SWBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Swell Restaked BTC (SWBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swell Restaked BTC (SWBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,13M $ 7,13M $ 7,13M Общее предложение: $ 66,54 $ 66,54 $ 66,54 Оборотное предложение: $ 66,54 $ 66,54 $ 66,54 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,13M $ 7,13M $ 7,13M Исторический максимум: $ 109 489 $ 109 489 $ 109 489 Исторический минимум: $ 51 532 $ 51 532 $ 51 532 Текущая цена: $ 107 223 $ 107 223 $ 107 223 Узнайте больше о цене Swell Restaked BTC (SWBTC)

Токеномика Swell Restaked BTC (SWBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swell Restaked BTC (SWBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWBTC, изучите текущую цену SWBTC!

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