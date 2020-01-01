Токеномика Swap (XWP) Откройте для себя ключевую информацию о Swap (XWP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swap (XWP) A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s. Официальный сайт: https://swap.foundation/ Купить XWP сейчас!

Токеномика и анализ цен Swap (XWP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swap (XWP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,75K $ 37,75K $ 37,75K Общее предложение: $ 17,76M $ 17,76M $ 17,76M Оборотное предложение: $ 17,76M $ 17,76M $ 17,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,75K $ 37,75K $ 37,75K Исторический максимум: $ 0,575948 $ 0,575948 $ 0,575948 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00212586 $ 0,00212586 $ 0,00212586 Узнайте больше о цене Swap (XWP)

Токеномика Swap (XWP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swap (XWP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XWP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XWP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XWP, изучите текущую цену XWP!

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