Токеномика Swap (XWP)

Токеномика Swap (XWP)

Откройте для себя ключевую информацию о Swap (XWP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Swap (XWP)

A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s.

Официальный сайт:
https://swap.foundation/

Токеномика и анализ цен Swap (XWP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swap (XWP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 37,75K
$ 37,75K$ 37,75K
Общее предложение:
$ 17,76M
$ 17,76M$ 17,76M
Оборотное предложение:
$ 17,76M
$ 17,76M$ 17,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 37,75K
$ 37,75K$ 37,75K
Исторический максимум:
$ 0,575948
$ 0,575948$ 0,575948
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00212586
$ 0,00212586$ 0,00212586

Токеномика Swap (XWP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Swap (XWP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XWP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XWP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XWP, изучите текущую цену XWP!

Прогноз цены XWP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.