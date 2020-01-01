Токеномика Sustainable Energy (SET) Откройте для себя ключевую информацию о Sustainable Energy (SET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sustainable Energy (SET) During ancient times, wood, timber and waste products were the only major energy sources. In short, biomass was the only way to get energy. When more technology was developed, fossil fuels like coal, oil and natural gas were discovered. Fossil fuels proved a boon to mankind as they were widely available and could be harnessed easily. When these fossil fuels were started using extensively by all the countries across the globe, they led to the degradation of the environment. Coal and oil are two of the major sources that produce a large amount of carbon dioxide in the air. This led to an increase in global warming. Also, few countries have held on these valuable products, which led to the rise in the prices of these fuels. Now, with rising prices, increasing air pollution and the risk of getting expired soon forced scientists to look out for some alternative or renewable energy sources. We turned a tweet into a real use case! The need of the hour is to look for resources that are available widely, cause no pollution and are replenishable. Sustainable Energy comes into the picture to meet today’s increasing demand for energy. Официальный сайт: https://sustainableenergy.online/ Купить SET сейчас!

Токеномика и анализ цен Sustainable Energy (SET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sustainable Energy (SET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,81 $ 0,81 $ 0,81 Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sustainable Energy (SET)

Токеномика Sustainable Energy (SET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sustainable Energy (SET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SET, изучите текущую цену SET!

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