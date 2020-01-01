Токеномика sUSD (SUSD) Откройте для себя ключевую информацию о sUSD (SUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о sUSD (SUSD) sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink. Официальный сайт: https://synthetix.io Купить SUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен sUSD (SUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене sUSD (SUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,24M $ 39,24M $ 39,24M Общее предложение: $ 41,66M $ 41,66M $ 41,66M Оборотное предложение: $ 41,66M $ 41,66M $ 41,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,24M $ 39,24M $ 39,24M Исторический максимум: $ 2,45 $ 2,45 $ 2,45 Исторический минимум: $ 0,429697 $ 0,429697 $ 0,429697 Текущая цена: $ 0,941929 $ 0,941929 $ 0,941929 Узнайте больше о цене sUSD (SUSD)

Токеномика sUSD (SUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики sUSD (SUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSD, изучите текущую цену SUSD!

Прогноз цены SUSD Хотите узнать, куда может двигаться SUSD? Наша страница прогноза цены SUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!