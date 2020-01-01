Токеномика SupportFi AI (SFAI) Откройте для себя ключевую информацию о SupportFi AI (SFAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SupportFi AI (SFAI) SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions. Официальный сайт: https://supportfi.tech Whitepaper: https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs Купить SFAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SupportFi AI (SFAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SupportFi AI (SFAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,65K $ 4,65K $ 4,65K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,65K $ 4,65K $ 4,65K Исторический максимум: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Исторический минимум: $ 0,00401378 $ 0,00401378 $ 0,00401378 Текущая цена: $ 0,00464521 $ 0,00464521 $ 0,00464521 Узнайте больше о цене SupportFi AI (SFAI)

Токеномика SupportFi AI (SFAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SupportFi AI (SFAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFAI, изучите текущую цену SFAI!

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