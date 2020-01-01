Токеномика SupportFi AI (SFAI)

Токеномика SupportFi AI (SFAI)

Откройте для себя ключевую информацию о SupportFi AI (SFAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SupportFi AI (SFAI)

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

Официальный сайт:
https://supportfi.tech
Whitepaper:
https://support-finance-ai.gitbook.io/support-finance-ai-docs

Токеномика и анализ цен SupportFi AI (SFAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SupportFi AI (SFAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,65K
$ 4,65K$ 4,65K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,65K
$ 4,65K$ 4,65K
Исторический максимум:
$ 1,75
$ 1,75$ 1,75
Исторический минимум:
$ 0,00401378
$ 0,00401378$ 0,00401378
Текущая цена:
$ 0,00464521
$ 0,00464521$ 0,00464521

Токеномика SupportFi AI (SFAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SupportFi AI (SFAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SFAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SFAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFAI, изучите текущую цену SFAI!

Прогноз цены SFAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.