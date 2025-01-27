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Цена Supernova Shards Life Coin (LFC)

USD

График цены Supernova Shards Life Coin (LFC) в реальном времени

$0.01193507
$0.01193507$0.01193507
0.00%(1D)

Цена Supernova Shards Life Coin (LFC) сегодня

Текущая цена Supernova Shards Life Coin (LFC) сегодня составляет 0.01193507 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LFC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Supernova Shards Life Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 100.66 USD
- Изменение цены Supernova Shards Life Coin в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Supernova Shards Life Coin (LFC) - USD

За сегодня изменение цены Supernova Shards Life Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Supernova Shards Life Coin на USD составило $ +0.0009449257.
За последние 60 дней изменение цены Supernova Shards Life Coin на USD составило $ +0.0030508282.
За последние 90 дней изменение цены Supernova Shards Life Coin на USD составило $ +0.000857449756494361.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0.0009449257+7.92%
60 дней$ +0.0030508282+25.56%
90 дней$ +0.000857449756494361+7.74%

Анализ цен Supernova Shards Life Coin (LFC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Supernova Shards Life Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0.366715
$ 0.366715$ 0.366715

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+5.43%

Рыночная информация Supernova Shards Life Coin (LFC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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$ 100.66
$ 100.66$ 100.66

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Что такое Supernova Shards Life Coin (LFC)

Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking.

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Источник Supernova Shards Life Coin (LFC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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