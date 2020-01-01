Токеномика SuperFlare (SUPERFLR)
Информация о SuperFlare (SUPERFLR)
THE HERO OF THE FLARE NETWORK. SUPER FLR stands out as a distinctive cryptocurrency within the Flare network, not merely as entertainment but as a pillar of hope and prosperity for its community. More than just another meme token, SUPER FLR is designed with a purposeful mission to uplift and unite its holders, setting a gold standard for others in the space to emulate.
Токеномика и анализ цен SuperFlare (SUPERFLR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuperFlare (SUPERFLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SuperFlare (SUPERFLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SuperFlare (SUPERFLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SUPERFLR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SUPERFLR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUPERFLR, изучите текущую цену SUPERFLR!
Прогноз цены SUPERFLR
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.