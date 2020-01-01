Токеномика Super President Trump 47 (TRUMP47) Откройте для себя ключевую информацию о Super President Trump 47 (TRUMP47), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Super President Trump 47 (TRUMP47) Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. Официальный сайт: https://trump47sol.com/ Купить TRUMP47 сейчас!

Токеномика и анализ цен Super President Trump 47 (TRUMP47) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Super President Trump 47 (TRUMP47), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,69K $ 10,69K $ 10,69K Общее предложение: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Оборотное предложение: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,69K $ 10,69K $ 10,69K Исторический максимум: $ 0,00410418 $ 0,00410418 $ 0,00410418 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Super President Trump 47 (TRUMP47)

Токеномика Super President Trump 47 (TRUMP47): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Super President Trump 47 (TRUMP47) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUMP47, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUMP47. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUMP47, изучите текущую цену TRUMP47!

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