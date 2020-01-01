Токеномика Super President Trump 47 (TRUMP47)

Токеномика Super President Trump 47 (TRUMP47)

Откройте для себя ключевую информацию о Super President Trump 47 (TRUMP47), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Super President Trump 47 (TRUMP47)

Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater.

Официальный сайт:
https://trump47sol.com/

Токеномика и анализ цен Super President Trump 47 (TRUMP47)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Super President Trump 47 (TRUMP47), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,69K
$ 10,69K$ 10,69K
Общее предложение:
$ 999,60M
$ 999,60M$ 999,60M
Оборотное предложение:
$ 999,60M
$ 999,60M$ 999,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,69K
$ 10,69K$ 10,69K
Исторический максимум:
$ 0,00410418
$ 0,00410418$ 0,00410418
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Super President Trump 47 (TRUMP47): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Super President Trump 47 (TRUMP47) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRUMP47, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRUMP47.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUMP47, изучите текущую цену TRUMP47!

Прогноз цены TRUMP47

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.