Что такое SunYang (SUYA)

SunYang ($SUYA) is a meme token on the TRON network, inspired by Justin Sun's cat, SunYang. Its purpose is to foster community engagement and add a light-hearted element to the TRON ecosystem. $SUYA serves as a medium of exchange, granting holders access to exclusive content and updates. The project hosts events, giveaways, and supports animal welfare initiatives. Backed by influential opinion leaders, $SUYA is tradable on TRON's decentralized exchanges, offering liquidity and potential value appreciation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SunYang (SUYA) Официальный веб-сайт