Токеномика SunnySideUp (SSU)

Токеномика SunnySideUp (SSU)

Откройте для себя ключевую информацию о SunnySideUp (SSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SunnySideUp (SSU)

Sunny Side Up is a DeFi protocol built on Solana. We started off as a staking service but have now expanded to do more. Our staking strategies allow you to enjoy great returns and a high APY. Our goal is to create opportunities to participate and earn more with DeFi for our users.

Официальный сайт:
https://www.sunnysideup.finance/

Токеномика и анализ цен SunnySideUp (SSU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SunnySideUp (SSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 993,60K
$ 993,60K$ 993,60K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,28K
$ 1,28K$ 1,28K
Исторический максимум:
$ 3,1
$ 3,1$ 3,1
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00127951
$ 0,00127951$ 0,00127951

Токеномика SunnySideUp (SSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SunnySideUp (SSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SSU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SSU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSU, изучите текущую цену SSU!

Прогноз цены SSU

Хотите узнать, куда может двигаться SSU? Наша страница прогноза цены SSU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.