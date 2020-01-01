Токеномика SunnySideUp (SSU) Откройте для себя ключевую информацию о SunnySideUp (SSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SunnySideUp (SSU) Sunny Side Up is a DeFi protocol built on Solana. We started off as a staking service but have now expanded to do more. Our staking strategies allow you to enjoy great returns and a high APY. Our goal is to create opportunities to participate and earn more with DeFi for our users. Официальный сайт: https://www.sunnysideup.finance/ Купить SSU сейчас!

Токеномика и анализ цен SunnySideUp (SSU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SunnySideUp (SSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 993,60K $ 993,60K $ 993,60K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,28K $ 1,28K $ 1,28K Исторический максимум: $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00127951 $ 0,00127951 $ 0,00127951 Узнайте больше о цене SunnySideUp (SSU)

Токеномика SunnySideUp (SSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SunnySideUp (SSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSU, изучите текущую цену SSU!

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