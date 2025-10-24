Текущая цена Sultanoshi сегодня составляет 0,03816691 USD. Следите за обновлениями цены STOSHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STOSHI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sultanoshi сегодня составляет 0,03816691 USD. Следите за обновлениями цены STOSHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STOSHI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о STOSHI

Информация о цене STOSHI

Официальный сайт STOSHI

Токеномика STOSHI

Прогноз цен STOSHI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Sultanoshi

Цена Sultanoshi (STOSHI)

Не в листинге

Текущая цена 1 STOSHI в USD:

$0,03822129
$0,03822129$0,03822129
+3,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Sultanoshi (STOSHI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:14:45 (UTC+8)

Информация о ценах Sultanoshi (STOSHI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03541855
$ 0,03541855$ 0,03541855
Мин 24Ч
$ 0,03843404
$ 0,03843404$ 0,03843404
Макс 24Ч

$ 0,03541855
$ 0,03541855$ 0,03541855

$ 0,03843404
$ 0,03843404$ 0,03843404

$ 0,246005
$ 0,246005$ 0,246005

$ 0,03541855
$ 0,03541855$ 0,03541855

+0,42%

+2,94%

-0,03%

-0,03%

Текущая цена Sultanoshi (STOSHI) составляет $0,03816691. За последние 24 часа STOSHI торговался в диапазоне от $ 0,03541855 до $ 0,03843404, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STOSHI за все время составляет $ 0,246005, а минимальная – $ 0,03541855.

Что касается краткосрочной динамики, STOSHI изменился на +0,42% за последний час, на +2,94% за 24 часа и на -0,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Sultanoshi (STOSHI)

$ 286,84K
$ 286,84K$ 286,84K

--
----

$ 286,84K
$ 286,84K$ 286,84K

7,50M
7,50M 7,50M

7 503 762,695845
7 503 762,695845 7 503 762,695845

Текущая рыночная капитализация Sultanoshi составляет $ 286,84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STOSHI составляет 7,50M, а общее предложение – 7503762.695845. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 286,84K.

История цен Sultanoshi (STOSHI) в USD

За сегодня изменение цены Sultanoshi на USD составило $ +0,00108851.
За последние 30 дней изменение цены Sultanoshi на USD составило $ -0,0281687062.
За последние 60 дней изменение цены Sultanoshi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sultanoshi на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00108851+2,94%
30 дней$ -0,0281687062-73,80%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Sultanoshi (STOSHI)

A token of the people, for the people - Sultanoshi

Sultanoshi - $Stoshi is a community-driven token inspired by ancient legends, reborn on the Solana blockchain.

A symbol of freedom, unity, and decentralized power, Sultanoshi represents more than just a meme—it’s a movement. Built for holders, creators, and dreamers, Stoshi thrives on community culture, storytelling, and collective growth.

As the legend unfolds, Sultanoshi aims to become a global symbol of empowerment, rewarding those who believe, build, and journey with the project through the vast desert of crypto innovation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sultanoshi (STOSHI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sultanoshi (USD)

Сколько будет стоить Sultanoshi (STOSHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sultanoshi (STOSHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sultanoshi.

Проверьте прогноз цены Sultanoshi!

STOSHI на местную валюту

Токеномика Sultanoshi (STOSHI)

Понимание токеномики Sultanoshi (STOSHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STOSHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sultanoshi (STOSHI)

Сколько стоит Sultanoshi (STOSHI) на сегодня?
Актуальная цена STOSHI в USD – 0,03816691 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STOSHI в USD?
Текущая цена STOSHI в USD составляет $ 0,03816691. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sultanoshi?
Рыночная капитализация STOSHI составляет $ 286,84K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STOSHI?
Циркулирующее предложение STOSHI составляет 7,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STOSHI?
STOSHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,246005 USD.
Какова была минимальная цена STOSHI за все время (ATL)?
STOSHI достиг минимальной цены (ATL) в 0,03541855 USD.
Каков объем торгов STOSHI?
Объем торгов за последние 24 часа для STOSHI составляет -- USD.
Вырастет ли STOSHI в цене в этом году?
STOSHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STOSHI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:14:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sultanoshi (STOSHI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.