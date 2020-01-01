Токеномика SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Откройте для себя ключевую информацию о SUIDeFAI by SuiAI (SUID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUIDeFAI by SuiAI (SUID) SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.

DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.

Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions. Официальный сайт: https://suidef.ai Whitepaper: https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf Купить SUID сейчас!

Токеномика и анализ цен SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUIDeFAI by SuiAI (SUID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,07K $ 11,07K $ 11,07K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,07K $ 11,07K $ 11,07K Исторический максимум: $ 0,00174686 $ 0,00174686 $ 0,00174686 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Токеномика SUIDeFAI by SuiAI (SUID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUIDeFAI by SuiAI (SUID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUID, изучите текущую цену SUID!

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