Цена SUIDeFAI by SuiAI (SUID)
Текущая цена SUIDeFAI by SuiAI (SUID) сегодня составляет 0.0004265 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 426.50K USD. Цена SUID к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SUIDeFAI by SuiAI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 75.03K USD
- Изменение цены SUIDeFAI by SuiAI в течение дня составляет -34.26%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены SUIDeFAI by SuiAI на USD составило $ -0.000222363389486909.
За последние 30 дней изменение цены SUIDeFAI by SuiAI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SUIDeFAI by SuiAI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SUIDeFAI by SuiAI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000222363389486909
|-34.26%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SUIDeFAI by SuiAI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-17.44%
-34.26%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
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