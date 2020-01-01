Токеномика Sui Universe (SU) Откройте для себя ключевую информацию о Sui Universe (SU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sui Universe (SU) Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment. Официальный сайт: https://suiuniverse.com Купить SU сейчас!

Токеномика и анализ цен Sui Universe (SU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sui Universe (SU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,34K $ 70,34K $ 70,34K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,71B $ 9,71B $ 9,71B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,46K $ 72,46K $ 72,46K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sui Universe (SU)

Токеномика Sui Universe (SU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sui Universe (SU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SU, изучите текущую цену SU!

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