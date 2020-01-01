Токеномика SUI CAT (SUICAT) Откройте для себя ключевую информацию о SUI CAT (SUICAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUI CAT (SUICAT) SUI CAT is the first cat-themed meme coin on the SUI blockchain. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the SUI network. The team and the community is committed to creating original content that fosters a fun, close-knit experience while also promoting the incredible technology behind SUI. Through word of mouth and social media, the SUI CAT community is spreading the message that this is the original cat coin on SUI and has the potential to become a blue-chip project, rivaling the success of other meme coins on different blockchains. Официальный сайт: https://suicat.fun/ Купить SUICAT сейчас!

Токеномика и анализ цен SUI CAT (SUICAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUI CAT (SUICAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,98K $ 32,98K $ 32,98K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,98K $ 32,98K $ 32,98K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SUI CAT (SUICAT)

Токеномика SUI CAT (SUICAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUI CAT (SUICAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUICAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUICAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUICAT, изучите текущую цену SUICAT!

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