Цена SUI CAT (SUICAT)
Текущая цена SUI CAT (SUICAT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 188.45K USD. Цена SUICAT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SUI CAT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 318.25 USD
- Изменение цены SUI CAT в течение дня составляет +1.02%
- Оборотное предложение составляет 10.00B USD
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За сегодня изменение цены SUI CAT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SUI CAT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SUI CAT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SUI CAT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.02%
|30 дней
|$ 0
|+136.95%
|60 дней
|$ 0
|+6.02%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SUI CAT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.68%
+1.02%
-31.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SUI CAT is the first cat-themed meme coin on the SUI blockchain. It is a community-driven project focused on onboarding new users to the SUI network. The team and the community is committed to creating original content that fosters a fun, close-knit experience while also promoting the incredible technology behind SUI. Through word of mouth and social media, the SUI CAT community is spreading the message that this is the original cat coin on SUI and has the potential to become a blue-chip project, rivaling the success of other meme coins on different blockchains.
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