Токеномика Sui Booster DAO (BOOST) Откройте для себя ключевую информацию о Sui Booster DAO (BOOST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sui Booster DAO (BOOST) The SuiBooster DAO is a community-driven governance framework on the Sui blockchain, empowering 1,111 NFT holders to shape the Sui ecosystem through inclusive decision-making. All NFT holders can propose and vote on any initiative, including monthly airdrop distributions, fostering transparency and engagement. With 90% of revenue from the SuiBooster utility bot shared among holders—proportional to NFT ownership—and 10% allocated to a community treasury, the DAO maximizes rewards. Airdrops reward non-listed NFT holders, incentivizing loyalty. Hosted on Walrus, the DAO targets the entire Sui ecosystem and plans expansion to Aptos and Base, driving decentralized innovation. Официальный сайт: https://linktr.ee/suibooster Купить BOOST сейчас!

Токеномика и анализ цен Sui Booster DAO (BOOST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sui Booster DAO (BOOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 106,16K $ 106,16K $ 106,16K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,16K $ 106,16K $ 106,16K Исторический максимум: $ 0,00705847 $ 0,00705847 $ 0,00705847 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010616 $ 0,00010616 $ 0,00010616 Узнайте больше о цене Sui Booster DAO (BOOST)

Токеномика Sui Booster DAO (BOOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sui Booster DAO (BOOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOST, изучите текущую цену BOOST!

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