Токеномика Sui Booster DAO (BOOST)
Информация о Sui Booster DAO (BOOST)
The SuiBooster DAO is a community-driven governance framework on the Sui blockchain, empowering 1,111 NFT holders to shape the Sui ecosystem through inclusive decision-making. All NFT holders can propose and vote on any initiative, including monthly airdrop distributions, fostering transparency and engagement. With 90% of revenue from the SuiBooster utility bot shared among holders—proportional to NFT ownership—and 10% allocated to a community treasury, the DAO maximizes rewards. Airdrops reward non-listed NFT holders, incentivizing loyalty. Hosted on Walrus, the DAO targets the entire Sui ecosystem and plans expansion to Aptos and Base, driving decentralized innovation.
Токеномика и анализ цен Sui Booster DAO (BOOST)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sui Booster DAO (BOOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Sui Booster DAO (BOOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Sui Booster DAO (BOOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BOOST, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BOOST.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOST, изучите текущую цену BOOST!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.