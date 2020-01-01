Токеномика Sui Booster DAO (BOOST)

Токеномика Sui Booster DAO (BOOST)

Откройте для себя ключевую информацию о Sui Booster DAO (BOOST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sui Booster DAO (BOOST)

The SuiBooster DAO is a community-driven governance framework on the Sui blockchain, empowering 1,111 NFT holders to shape the Sui ecosystem through inclusive decision-making. All NFT holders can propose and vote on any initiative, including monthly airdrop distributions, fostering transparency and engagement. With 90% of revenue from the SuiBooster utility bot shared among holders—proportional to NFT ownership—and 10% allocated to a community treasury, the DAO maximizes rewards. Airdrops reward non-listed NFT holders, incentivizing loyalty. Hosted on Walrus, the DAO targets the entire Sui ecosystem and plans expansion to Aptos and Base, driving decentralized innovation.

Официальный сайт:
https://linktr.ee/suibooster

Токеномика и анализ цен Sui Booster DAO (BOOST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sui Booster DAO (BOOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 106,16K
$ 106,16K$ 106,16K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 106,16K
$ 106,16K$ 106,16K
Исторический максимум:
$ 0,00705847
$ 0,00705847$ 0,00705847
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010616
$ 0,00010616$ 0,00010616

Токеномика Sui Booster DAO (BOOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sui Booster DAO (BOOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOOST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOOST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOST, изучите текущую цену BOOST!

Прогноз цены BOOST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.