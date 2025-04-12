Цена Sudo Labs (SUDO)
Текущая цена Sudo Labs (SUDO) сегодня составляет 0.00859976 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 8.60K USD. Цена SUDO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sudo Labs:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Sudo Labs в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 1.00M USD
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За сегодня изменение цены Sudo Labs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sudo Labs на USD составило $ -0.0009408017.
За последние 60 дней изменение цены Sudo Labs на USD составило $ -0.0055226162.
За последние 90 дней изменение цены Sudo Labs на USD составило $ -0.8191491841676824.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0.0009408017
|-10.93%
|60 дней
|$ -0.0055226162
|-64.21%
|90 дней
|$ -0.8191491841676824
|-98.96%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Sudo Labs: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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