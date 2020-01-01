Токеномика StrongHands Finance (ISHND) Откройте для себя ключевую информацию о StrongHands Finance (ISHND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StrongHands Finance (ISHND) StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. Официальный сайт: https://www.stronghands.io/ Купить ISHND сейчас!

Токеномика и анализ цен StrongHands Finance (ISHND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StrongHands Finance (ISHND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,46K $ 23,46K $ 23,46K Общее предложение: $ 99,35M $ 99,35M $ 99,35M Оборотное предложение: $ 14,51M $ 14,51M $ 14,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 160,63K $ 160,63K $ 160,63K Исторический максимум: $ 3,79 $ 3,79 $ 3,79 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00161681 $ 0,00161681 $ 0,00161681 Узнайте больше о цене StrongHands Finance (ISHND)

Токеномика StrongHands Finance (ISHND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StrongHands Finance (ISHND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISHND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISHND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISHND, изучите текущую цену ISHND!

Прогноз цены ISHND Хотите узнать, куда может двигаться ISHND? Наша страница прогноза цены ISHND объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ISHND прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!