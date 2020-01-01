Токеномика StrongHands Finance (ISHND)

Токеномика StrongHands Finance (ISHND)

Откройте для себя ключевую информацию о StrongHands Finance (ISHND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

Официальный сайт:
https://www.stronghands.io/

Токеномика и анализ цен StrongHands Finance (ISHND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене StrongHands Finance (ISHND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,46K
$ 23,46K$ 23,46K
Общее предложение:
$ 99,35M
$ 99,35M$ 99,35M
Оборотное предложение:
$ 14,51M
$ 14,51M$ 14,51M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 160,63K
$ 160,63K$ 160,63K
Исторический максимум:
$ 3,79
$ 3,79$ 3,79
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00161681
$ 0,00161681$ 0,00161681

Токеномика StrongHands Finance (ISHND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики StrongHands Finance (ISHND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ISHND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ISHND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISHND, изучите текущую цену ISHND!

Прогноз цены ISHND

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.