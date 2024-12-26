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Цена Strips Finance (STRP)

USD

График цены Strips Finance (STRP) в реальном времени

$0.667363
$0.667363$0.667363
-9.00%(1D)

Цена Strips Finance (STRP) сегодня

Текущая цена Strips Finance (STRP) сегодня составляет 0.667399 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 20.21M USD. Цена STRP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Strips Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.94K USD
- Изменение цены Strips Finance в течение дня составляет -9.05%
- Оборотное предложение составляет 30.28M USD

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Ценовые показатели Strips Finance (STRP) - USD

За сегодня изменение цены Strips Finance на USD составило $ -0.0664411851897549.
За последние 30 дней изменение цены Strips Finance на USD составило $ +0.2534471728.
За последние 60 дней изменение цены Strips Finance на USD составило $ +0.3683286984.
За последние 90 дней изменение цены Strips Finance на USD составило $ +0.20834258637670936.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0664411851897549-9.05%
30 дней$ +0.2534471728+37.98%
60 дней$ +0.3683286984+55.19%
90 дней$ +0.20834258637670936+45.38%

Анализ цен Strips Finance (STRP)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Strips Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.666731
$ 0.666731$ 0.666731

$ 0.795098
$ 0.795098$ 0.795098

$ 9.71
$ 9.71$ 9.71

-8.94%

-9.05%

+28.33%

Рыночная информация Strips Finance (STRP)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 20.21M
$ 20.21M$ 20.21M

$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K

30.28M
30.28M 30.28M

Что такое Strips Finance (STRP)

Strips Finance (also RabbitX) is a hybrid decentralised orderbook perpetuals and derivatives exchange built on Starknet. Our mission is to accelerate the development of a global, open and transparent financial system by providing robust, open access to markets.

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Источник Strips Finance (STRP)

Официальный веб-сайт

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STRP на местную валюту

1 STRP к AUD
A$1.0678384
1 STRP к GBP
0.52724521
1 STRP к EUR
0.63402905
1 STRP к USD
$0.667399
1 STRP к MYR
RM2.98994752
1 STRP к TRY
23.50579278
1 STRP к JPY
¥104.93514477
1 STRP к RUB
66.49296237
1 STRP к INR
57.00254859
1 STRP к IDR
Rp10,764.49849297
1 STRP к PHP
39.14962534
1 STRP к EGP
￡E.33.87717324
1 STRP к BRL
R$4.19793971
1 STRP к CAD
C$0.96105456
1 STRP к BDT
79.6207007
1 STRP к NGN
1,031.52522041
1 STRP к UAH
27.93732214
1 STRP к VES
Bs34.037349
1 STRP к PKR
Rs185.49020407
1 STRP к KZT
345.26552467
1 STRP к THB
฿22.77832787
1 STRP к TWD
NT$21.80392533
1 STRP к CHF
Fr0.58731112
1 STRP к HKD
HK$5.19903821
1 STRP к MAD
.د.م6.71403394