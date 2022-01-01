Токеномика Stride Staked Umee (STUMEE) Откройте для себя ключевую информацию о Stride Staked Umee (STUMEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stride Staked Umee (STUMEE) stUMEE is the token received in exchange for staking UMEE with Stride. UMEE is the native token of the Umee project. Umee is the prominent lending protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking UMEE with Stride, users can earn stUMEE, which are redeemable for UMEE at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on UMEE. Stride currently supports staking UMEE on its mainnet, which launched in late July 2022. With stUMEE, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stUMEE can be staked now on Stride at app.stride.zone. Официальный сайт: https://app.stride.zone/ Купить STUMEE сейчас!

Токеномика и анализ цен Stride Staked Umee (STUMEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stride Staked Umee (STUMEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 0,00824289 $ 0,00824289 $ 0,00824289 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024045 $ 0,00024045 $ 0,00024045 Узнайте больше о цене Stride Staked Umee (STUMEE)

Токеномика Stride Staked Umee (STUMEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stride Staked Umee (STUMEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STUMEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STUMEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STUMEE, изучите текущую цену STUMEE!

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