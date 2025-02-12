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Цена Stride Staked ISLM (STISLM)

USD

График цены Stride Staked ISLM (STISLM) в реальном времени

$0.02769614
$0.02769614$0.02769614
+6.30%(1D)

Цена Stride Staked ISLM (STISLM) сегодня

Текущая цена Stride Staked ISLM (STISLM) сегодня составляет 0.02770727 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STISLM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Stride Staked ISLM:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 341.49 USD
- Изменение цены Stride Staked ISLM в течение дня составляет +6.34%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Stride Staked ISLM (STISLM) - USD

За сегодня изменение цены Stride Staked ISLM на USD составило $ +0.00165291.
За последние 30 дней изменение цены Stride Staked ISLM на USD составило $ -0.0110043384.
За последние 60 дней изменение цены Stride Staked ISLM на USD составило $ -0.0160838347.
За последние 90 дней изменение цены Stride Staked ISLM на USD составило $ -0.05499120808329901.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00165291+6.34%
30 дней$ -0.0110043384-39.71%
60 дней$ -0.0160838347-58.04%
90 дней$ -0.05499120808329901-66.49%

Анализ цен Stride Staked ISLM (STISLM)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Stride Staked ISLM: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.02591668
$ 0.02591668$ 0.02591668

$ 0.0277812
$ 0.0277812$ 0.0277812

$ 0.083293
$ 0.083293$ 0.083293

+0.72%

+6.34%

+14.80%

Рыночная информация Stride Staked ISLM (STISLM)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 341.49
$ 341.49$ 341.49

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Что такое Stride Staked ISLM (STISLM)

We are on a dedicated mission to onboard over 1.8+ billion Muslims around the world into the realm of digital finance, all while ensuring that their core values and religious faith remain uncompromised. Islamic Coin serves as the native currency of HAQQ, a pioneering platform that is not only ethics-first but also highly scalable and interoperable. This innovative blockchain is built on the robust Proof-of-Stake mechanism, offering rapid finality and security. In addition, Stride Staked Islamic Coin is a liquid token, providing users with enhanced flexibility and a range of financial opportunities within the digital ecosystem.

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Источник Stride Staked ISLM (STISLM)

Официальный веб-сайт

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STISLM на местную валюту

1 STISLM к AUD
A$0.0437774866
1 STISLM к GBP
0.022165816
1 STISLM к EUR
0.0265989792
1 STISLM к USD
$0.02770727
1 STISLM к MYR
RM0.1235744242
1 STISLM к TRY
0.9980158654
1 STISLM к JPY
¥4.2358874376
1 STISLM к RUB
2.6745827731
1 STISLM к INR
2.4047139633
1 STISLM к IDR
Rp454.2174683088
1 STISLM к PHP
1.6117318959
1 STISLM к EGP
￡E.1.3981088442
1 STISLM к BRL
R$0.1595938752
1 STISLM к CAD
C$0.0393443234
1 STISLM к BDT
3.3653250142
1 STISLM к NGN
41.6648072625
1 STISLM к UAH
1.1551160863
1 STISLM к VES
Bs1.6624362
1 STISLM к PKR
Rs7.7306054027
1 STISLM к KZT
14.0218181289
1 STISLM к THB
฿0.9434325435
1 STISLM к TWD
NT$0.9090755287
1 STISLM к CHF
Fr0.0252136157
1 STISLM к HKD
HK$0.2158396333
1 STISLM к MAD
.د.م0.2779039181