Токеномика Stream Guys Dog Lily ($LILY) Откройте для себя ключевую информацию о Stream Guys Dog Lily ($LILY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stream Guys Dog Lily ($LILY) $Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many. Официальный сайт: https://www.lily.meme/ Купить $LILY сейчас!

Токеномика и анализ цен Stream Guys Dog Lily ($LILY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stream Guys Dog Lily ($LILY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,24K $ 5,24K $ 5,24K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,24K $ 5,24K $ 5,24K Исторический максимум: $ 0,00146298 $ 0,00146298 $ 0,00146298 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Stream Guys Dog Lily ($LILY)

Токеномика Stream Guys Dog Lily ($LILY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stream Guys Dog Lily ($LILY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $LILY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $LILY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LILY, изучите текущую цену $LILY!

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