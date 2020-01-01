Токеномика Strategic Solana Reserve (SSR) Откройте для себя ключевую информацию о Strategic Solana Reserve (SSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Strategic Solana Reserve (SSR) $SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further. Официальный сайт: https://strategic-solana-reserve.com/ Купить SSR сейчас!

Токеномика и анализ цен Strategic Solana Reserve (SSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Strategic Solana Reserve (SSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,46M $ 5,46M $ 5,46M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,46M $ 5,46M $ 5,46M Исторический максимум: $ 0,00556994 $ 0,00556994 $ 0,00556994 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00545695 $ 0,00545695 $ 0,00545695 Узнайте больше о цене Strategic Solana Reserve (SSR)

Токеномика Strategic Solana Reserve (SSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Strategic Solana Reserve (SSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSR, изучите текущую цену SSR!

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