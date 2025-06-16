Цена Strategic Meme Reserve (SMR)
Текущая цена Strategic Meme Reserve (SMR) сегодня составляет 0,00011966 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 119,47K USD. Цена SMR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Strategic Meme Reserve:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Strategic Meme Reserve в течение дня составляет +2,75%
- Оборотное предложение составляет 999,83M USD
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За сегодня изменение цены Strategic Meme Reserve на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Strategic Meme Reserve на USD составило $ +0,0000041221.
За последние 60 дней изменение цены Strategic Meme Reserve на USD составило $ +0,0000409171.
За последние 90 дней изменение цены Strategic Meme Reserve на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2,75%
|30 дней
|$ +0,0000041221
|+3,44%
|60 дней
|$ +0,0000409171
|+34,19%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Strategic Meme Reserve: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,37%
+2,75%
+26,22%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.
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