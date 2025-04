Что такое StoryFire (BLAZE)

The StoryFire platform, powered by the BLAZE token, will revolutionize the metaverse paradigm by combining SocialFi, GameFi, and DeFi into one unified experience.StoryFire simplifies the connections between gaming, social media, and creating three independent platforms within the StoryFire ecosystem covering our three key pillars.

Источник StoryFire (BLAZE) Официальный веб-сайт