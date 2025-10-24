Информация о ценах Stoopid Cats (STOCAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,00152819$ 0,00152819 $ 0,00152819 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -0,00% Изменение цены (1Д) +4,00% Изменение цены (7Д) +61,75% Изменение цены (7Д) +61,75%

Текущая цена Stoopid Cats (STOCAT) составляет --. За последние 24 часа STOCAT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STOCAT за все время составляет $ 0,00152819, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, STOCAT изменился на -0,00% за последний час, на +4,00% за 24 часа и на +61,75% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Stoopid Cats (STOCAT)

Рыночная капитализация $ 265,52K$ 265,52K $ 265,52K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 542,11K$ 542,11K $ 542,11K Оборотное предложение 729,30M 729,30M 729,30M Общее предложение 1 489 005 018,13 1 489 005 018,13 1 489 005 018,13

Текущая рыночная капитализация Stoopid Cats составляет $ 265,52K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STOCAT составляет 729,30M, а общее предложение – 1489005018.13. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 542,11K.