Что такое StepEx (SPEX)

A decentralized exchange is one of the core applications on the blockchain. This also applies to the Step network, Stepex is the main DEX of the ecosystem. The ecosystem's native token and many application tokens launched on it require access to a native DEX. StepEx will support this need.

Источник StepEx (SPEX) Официальный веб-сайт