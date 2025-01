Что такое Stem Cell Coin (SCC)

The STEM CELL PROJECT team created a special technology to quickly and accurately produce STEM cells for batch processing. By further expanding this technology and optimizing the cost of stem cell therapy, SCC’s goal is to create an environment where people who really need regenerative medicine can receive this treatment on an equal footing.

Источник Stem Cell Coin (SCC) Официальный веб-сайт