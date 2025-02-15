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Цена StellaSwap Staked DOT (STDOT)

USD

График цены StellaSwap Staked DOT (STDOT) в реальном времени

$5.92
$5.92$5.92
-2.90%(1D)

Цена StellaSwap Staked DOT (STDOT) сегодня

Текущая цена StellaSwap Staked DOT (STDOT) сегодня составляет 6.1 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена STDOT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка StellaSwap Staked DOT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 72.73 USD
- Изменение цены StellaSwap Staked DOT в течение дня составляет -0.11%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели StellaSwap Staked DOT (STDOT) - USD

За сегодня изменение цены StellaSwap Staked DOT на USD составило $ -0.006827070966532.
За последние 30 дней изменение цены StellaSwap Staked DOT на USD составило $ -1.5766792000.
За последние 60 дней изменение цены StellaSwap Staked DOT на USD составило $ -2.4102088200.
За последние 90 дней изменение цены StellaSwap Staked DOT на USD составило $ -0.506636973768455.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.006827070966532-0.11%
30 дней$ -1.5766792000-25.84%
60 дней$ -2.4102088200-39.51%
90 дней$ -0.506636973768455-7.66%

Анализ цен StellaSwap Staked DOT (STDOT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен StellaSwap Staked DOT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 6.3
$ 6.3$ 6.3

$ 13.31
$ 13.31$ 13.31

-1.13%

-0.11%

+14.77%

Рыночная информация StellaSwap Staked DOT (STDOT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.73
$ 72.73$ 72.73

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Что такое StellaSwap Staked DOT (STDOT)

Liquid Staking Derivative of Polkadot (DOT) token by StellaSwap

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Источник StellaSwap Staked DOT (STDOT)

Официальный веб-сайт

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STDOT на местную валюту

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1 STDOT к EGP
￡E.308.599
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C$8.601
1 STDOT к BDT
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