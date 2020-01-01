Токеномика STARX (STARX) Откройте для себя ключевую информацию о STARX (STARX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STARX (STARX) STARX Token is a revolutionary digital currency that opens doors to real and virtual worlds. STARX Token is more than a currency; it's a versatile key to a world where your travel dreams, both virtual and real, come to life. Официальный сайт: https://www.starworksglobal.com/startokens Whitepaper: http://starworks-global.com/Whitepaper%20Starworks%20V.01-english.pdf Купить STARX сейчас!

Токеномика и анализ цен STARX (STARX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STARX (STARX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,90M $ 8,90M $ 8,90M Исторический максимум: $ 0,601893 $ 0,601893 $ 0,601893 Исторический минимум: $ 0,00011238 $ 0,00011238 $ 0,00011238 Текущая цена: $ 0,00889658 $ 0,00889658 $ 0,00889658 Узнайте больше о цене STARX (STARX)

Токеномика STARX (STARX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STARX (STARX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STARX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STARX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARX, изучите текущую цену STARX!

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