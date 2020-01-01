Токеномика Starpad (SRP) Откройте для себя ключевую информацию о Starpad (SRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Starpad (SRP) Starpad is a NFT Gaming Platform which is the all-in-one, decentralized incubator ecosystem for NFT Gaming Startups. They empower game developers, investors, and players together to build a blockchain-based economy, accelerate the introduction of new NFT Games into the market through our Game Launchpad, and allow projects incubated by StarPunk to launch their own white-labelled NFT Marketplace. Официальный сайт: https://starpunk.io/ Купить SRP сейчас!

Токеномика и анализ цен Starpad (SRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Starpad (SRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 680,00M $ 680,00M $ 680,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 110,22K $ 110,22K $ 110,22K Исторический максимум: $ 0,922408 $ 0,922408 $ 0,922408 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016209 $ 0,00016209 $ 0,00016209 Узнайте больше о цене Starpad (SRP)

Токеномика Starpad (SRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Starpad (SRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRP, изучите текущую цену SRP!

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