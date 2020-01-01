Токеномика Starpad (SRP)
Информация о Starpad (SRP)
Starpad is a NFT Gaming Platform which is the all-in-one, decentralized incubator ecosystem for NFT Gaming Startups. They empower game developers, investors, and players together to build a blockchain-based economy, accelerate the introduction of new NFT Games into the market through our Game Launchpad, and allow projects incubated by StarPunk to launch their own white-labelled NFT Marketplace.
Токеномика и анализ цен Starpad (SRP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Starpad (SRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Starpad (SRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Starpad (SRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SRP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SRP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRP, изучите текущую цену SRP!
Прогноз цены SRP
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.