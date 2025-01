Что такое Starpad (SRP)

Starpad is a NFT Gaming Platform which is the all-in-one, decentralized incubator ecosystem for NFT Gaming Startups. They empower game developers, investors, and players together to build a blockchain-based economy, accelerate the introduction of new NFT Games into the market through our Game Launchpad, and allow projects incubated by StarPunk to launch their own white-labelled NFT Marketplace.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Starpad (SRP) Официальный веб-сайт