Токеномика StarLaunch (STARS) Откройте для себя ключевую информацию о StarLaunch (STARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StarLaunch (STARS) StarLaunch is a platform on the Solana blockchain that serves as a launchpad for new web3 projects. It utilizes a dual-token model involving $STARS and $N2H4 tokens. By staking $STARS, users can participate in token sales offered on the platform. Официальный сайт: https://www.starlaunch.com/ Купить STARS сейчас!

Токеномика и анализ цен StarLaunch (STARS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StarLaunch (STARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 713,50K $ 713,50K $ 713,50K Исторический максимум: $ 22,91 $ 22,91 $ 22,91 Исторический минимум: $ 0,00700759 $ 0,00700759 $ 0,00700759 Текущая цена: $ 0,00713497 $ 0,00713497 $ 0,00713497 Узнайте больше о цене StarLaunch (STARS)

Токеномика StarLaunch (STARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StarLaunch (STARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STARS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STARS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STARS, изучите текущую цену STARS!

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