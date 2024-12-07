Токеномика Starkman (STAM) Откройте для себя ключевую информацию о Starkman (STAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Starkman (STAM) Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum).

Official website of the project: stamtoken.com

The project was created by an open team on December 7, 2024.

Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations. Официальный сайт: https://www.stamtoken.com Купить STAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Starkman (STAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Starkman (STAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,11K $ 201,11K $ 201,11K Общее предложение: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Оборотное предложение: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 201,11K $ 201,11K $ 201,11K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Starkman (STAM)

Токеномика Starkman (STAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Starkman (STAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAM, изучите текущую цену STAM!

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