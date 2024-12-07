Токеномика Starkman (STAM)

Токеномика Starkman (STAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Starkman (STAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Starkman (STAM)

Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum).
Official website of the project: stamtoken.com
The project was created by an open team on December 7, 2024.
Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations.

Официальный сайт:
https://www.stamtoken.com

Токеномика и анализ цен Starkman (STAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Starkman (STAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 201,11K
$ 201,11K$ 201,11K
Общее предложение:
$ 10,00T
$ 10,00T$ 10,00T
Оборотное предложение:
$ 10,00T
$ 10,00T$ 10,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 201,11K
$ 201,11K$ 201,11K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Starkman (STAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Starkman (STAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STAM, изучите текущую цену STAM!

Прогноз цены STAM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.