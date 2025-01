Что такое Stark Owl (OWL)

Who's that hooting in the woods? It's $OWL, the hootiest of coins! Born as a tribute to Eli Ben Sasson – the StarkWare wizard – $OWL is the beak-on-the-blockchain in his nest. Not just a token, but a whole new flap in the crypto universe! $OWL's not about ruffling feathers; it's about soaring through the StarkWare skies, making the blockchain world a hoot for all. What's $OWL's game? Simple: it's bringing the crypto perch to every branch, whether you're a wide-eyed fledgling or an old-hat hawk. Get ready to spread your wings with $OWL – it's a hoot!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Stark Owl (OWL) Whitepaper Официальный веб-сайт