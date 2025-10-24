Что такое Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain. Standard introduces new kind of Decentralized finance based on [EIP-5252](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5252), which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Источник Standard Protocol (STND) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Standard Protocol (STND) Сколько стоит Standard Protocol (STND) на сегодня? Актуальная цена STND в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STND в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STND в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Standard Protocol? Рыночная капитализация STND составляет $ 72,70K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STND? Циркулирующее предложение STND составляет 90,97M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STND? STND достиг максимальной цены (ATH) в 3,06 USD . Какова была минимальная цена STND за все время (ATL)? STND достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов STND? Объем торгов за последние 24 часа для STND составляет -- USD . Вырастет ли STND в цене в этом году? STND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STND для более подробного анализа.

