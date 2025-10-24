Текущая цена Standard Protocol сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены STND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STND прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Standard Protocol сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены STND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STND прямо сейчас на MEXC.

Цена Standard Protocol (STND)

Не в листинге

Текущая цена 1 STND в USD:

$0,00079907
-1,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Standard Protocol (STND) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:29:08 (UTC+8)

Информация о ценах Standard Protocol (STND) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 3,06
$ 0
-0,49%

-1,96%

+4,03%

+4,03%

Текущая цена Standard Protocol (STND) составляет --. За последние 24 часа STND торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STND за все время составляет $ 3,06, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, STND изменился на -0,49% за последний час, на -1,96% за 24 часа и на +4,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Standard Protocol (STND)

$ 72,70K
--
$ 79,91K
90,97M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Standard Protocol составляет $ 72,70K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STND составляет 90,97M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 79,91K.

История цен Standard Protocol (STND) в USD

За сегодня изменение цены Standard Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Standard Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Standard Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Standard Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,96%
30 дней$ 0-63,93%
60 дней$ 0-72,47%
90 дней$ 0--

Что такое Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Источник Standard Protocol (STND)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Standard Protocol (USD)

Сколько будет стоить Standard Protocol (STND) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Standard Protocol (STND) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Standard Protocol.

Проверьте прогноз цены Standard Protocol!

STND на местную валюту

Токеномика Standard Protocol (STND)

Понимание токеномики Standard Protocol (STND) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STND прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Standard Protocol (STND)

Сколько стоит Standard Protocol (STND) на сегодня?
Актуальная цена STND в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STND в USD?
Текущая цена STND в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Standard Protocol?
Рыночная капитализация STND составляет $ 72,70K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STND?
Циркулирующее предложение STND составляет 90,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STND?
STND достиг максимальной цены (ATH) в 3,06 USD.
Какова была минимальная цена STND за все время (ATL)?
STND достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов STND?
Объем торгов за последние 24 часа для STND составляет -- USD.
Вырастет ли STND в цене в этом году?
STND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STND для более подробного анализа.
