Токеномика StakeStone ETH (STONE) Откройте для себя ключевую информацию о StakeStone ETH (STONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StakeStone ETH (STONE) StakeStone is an omnichain LST liquidity distribution network. StakeStone is dedicated to building a new liquidity asset called STONE, which offers higher capital efficiency and cross-chain compatibility. By integrating a portfolio of blue-chip assets, STONE provides optimized staking yields for both stakers and protocols in a one-stop shop. Moreover, STONE’s cross-chain interoperability makes it an ideal underlying asset for protocols across multiple chains, and the growing use cases for STONE on various chains offer STONE users an additional layer of yield. Официальный сайт: https://stakestone.io/ Whitepaper: https://docs.stakestone.io/stakestone/ Купить STONE сейчас!

Токеномика и анализ цен StakeStone ETH (STONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StakeStone ETH (STONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Исторический максимум: $ 4,218.39 $ 4,218.39 $ 4,218.39 Исторический минимум: $ 1,455.26 $ 1,455.26 $ 1,455.26 Текущая цена: $ 2,563.81 $ 2,563.81 $ 2,563.81 Узнайте больше о цене StakeStone ETH (STONE)

Токеномика StakeStone ETH (STONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StakeStone ETH (STONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STONE, изучите текущую цену STONE!

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