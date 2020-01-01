Токеномика Staked USD0 (USD0++) Откройте для себя ключевую информацию о Staked USD0 (USD0++), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Staked USD0 (USD0++) The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens. Официальный сайт: https://usual.money/ Купить USD0++ сейчас!

Токеномика и анализ цен Staked USD0 (USD0++) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked USD0 (USD0++), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 550,67M $ 550,67M $ 550,67M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 508,17M $ 508,17M $ 508,17M Исторический максимум: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Исторический минимум: $ 0,893344 $ 0,893344 $ 0,893344 Текущая цена: $ 0,922691 $ 0,922691 $ 0,922691 Узнайте больше о цене Staked USD0 (USD0++)

Токеномика Staked USD0 (USD0++): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Staked USD0 (USD0++) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USD0++, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USD0++. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD0++, изучите текущую цену USD0++!

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