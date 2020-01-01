Токеномика Staked USD0 (USD0++)

Токеномика Staked USD0 (USD0++)

Откройте для себя ключевую информацию о Staked USD0 (USD0++), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Staked USD0 (USD0++)

The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens.

Официальный сайт:
https://usual.money/

Токеномика и анализ цен Staked USD0 (USD0++)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Staked USD0 (USD0++), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 550,67M
$ 550,67M$ 550,67M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 508,17M
$ 508,17M$ 508,17M
Исторический максимум:
$ 1,019
$ 1,019$ 1,019
Исторический минимум:
$ 0,893344
$ 0,893344$ 0,893344
Текущая цена:
$ 0,922691
$ 0,922691$ 0,922691

Токеномика Staked USD0 (USD0++): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Staked USD0 (USD0++) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USD0++, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USD0++.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD0++, изучите текущую цену USD0++!

Прогноз цены USD0++

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.